Улан-Удэ, 7 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители объявили в розыск 8-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, девочка вышла из дома по улице Авиаторов 7 мая и не вернулась.

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Пропавшей на вид восемь лет, рост 120 см, волосы тёмно-русые волнистые до пояса, глаза карие. Имеется родинка на правой щеке.

«Предварительно была одета в фиолетовую кофту с розовыми и черными вставками, розовую шапку с помпонами, черные туфли», — добавили в ведомстве.

По данным полиции, в городе девочка не ориентируется. Горожан призвали обратиться в полицию при наличии какой-либо информации и пропавшей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 мая поисковики нашли тело 12-летнего мальчика, который пропал в Тункинском районе республики. Ребёнок ушёл из дома 27 апреля после ссоры с пьяным отцом.

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