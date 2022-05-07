Барнаул, 7 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Вот уже несколько лет офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю сотрудничают с краевой общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда». В преддверии Дня Победы сотрудники следственного управления вместе с представителями организации Светланой Ерыгиной и Зинаидой Пилюгиной посетили небольшое село Боровлянку Троицкого района, где почтили память и возложили цветы в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на памятник участникам Великой Отечественной войны и памятник детям блокадного Ленинграда.

СКР Сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне возложили цветы к памятнику воинам и детям блокадного Ленинграда в Троицком районе

«Алтайский край принял на своей земле перетерпевших год блокады и месяц тяжелого пути детей, эвакуированных из Ленинграда. И наша хлебосольная земля стала второй родиной для этих ребятишек. В 1942 году на Алтай были эвакуированы около 4000 детей из осажденного Ленинграда.

В Боровлянке похоронены 88 ребятишек из Ленинградского дома малютки. Многие дети, добравшись до спасительного тыла, не смогли пережить голод, болезни и долгую дорогу. Об этом говорят маленькие холмики на старом Боровлянском кладбище.

Почти десять лет назад, неравнодушные местные жители торжественно открыли мемориал, где на трех плитах памятника перечислили поименно детей блокадного Ленинграда, нашедших упокоение под сенью боровлянских берез. Сейчас в общей сложности имеются данные о 88 детях похороненных здесь в конце 1942 и начале 1943 года», — пояснили в СКР.

Руководитель общественной организации для учащихся старших классов МБОУ «Боровлянская СОШ» провела урок памяти и пожелала молодому поколению верности своему Отечеству, чтобы подвиг всех участников войны являлся для них примером мужества и стойкости, на которые нужно равняться.

Трагические события тех далеких дней заставляют задуматься о ценности мирной жизни, вспомнить с любовью своих близких и родных людей, учат доброте и состраданию.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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