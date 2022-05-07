Херсон, 7 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе не допустят никаких блокад в отношении Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Все эти блокады в прошлом. Никаких блокад больше допущено не будет», — передает его слова РИА Новости.

Стремоусов также заявил, что бывших чиновников Херсонской области, имевших отношение к блокадам Крыма, осудят и привлекут к ответственности по законам РФ.

Ранее Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов РФ.