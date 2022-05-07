Москва, , 08:48 — REGNUM Деятельность режиссёра Римаса Туминаса в должности художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова прекращена с 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Московский государственный академический театр имени Е. Вахтангова Kemal KOZBAEV

В театре заявили, что Туминас с 1 марта 2022 года находится в Литве в отпуске за свой счёт в связи с необходимостью лечения. Отмечается, что Театр Вахтангова продолжает свою деятельность в обычном режиме под руководством директор Кирилла Крока.

«С 5 мая 2022 года Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова. Соответствующий приказ подписан», — подтвердила отставку министр культуры России Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

В начале мая 2022 года блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись телефонного разговора с Римасом Туминасом. В ходе этого разговора один из блогеров выдавал себя за министра культуры Украины.

В разговоре с пранкерами Туминас согласился поставить на Украине спектакль «Мой друг Бандера». Позже в интервью «Московскому комсомольцу» режиссёр заявил, что над разговором поработали «мастера монтажа».

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