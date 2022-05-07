Москва, , 08:47 — REGNUM Страны, в которых с начала мая был отменён ряд эпидемиологических мер на въезде, а также масочный режим, назвали 6 мая эксперты по туризму. Об этом 6 мая сообщает АТОР.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ограничения на въезд в страну для туристов за последнюю неделю были отменены властями сразу в пяти странах Европы. В Греции, Болгарии, Литве, Сербии и Хорватии с начала мая были сняты все ограничения на въезд для путешественников. В Италии с 1 мая был отменён ковид-сертификат (Green pass), в который вносились данные о вакцинации, либо о результатах теста на коронавирус, или о перенесённой болезни, вызванной коронавирусом.

Во многих странах отменили обязательное ношение защитной маски на открытом воздухе. В частности, с начала мая в Грузии, Эквадоре и Колумбии маски остались обязательны для ношения только в транспорте и в медучреждениях. При этом ограничения на въезд для туристов в этих странах пока действительны.