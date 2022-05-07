Яшкульский район, Калмыкия, , 08:47 — REGNUM Жители Астраханской области и Калмыкии вместе с руководителями регионов почтили память павших в жестоких сражениях на рубеже Хулхуты. В митинге у мемориального комплекса в честь бойцов 28-й армии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкии Бату Хасиков.

Астраханский губернатор и глава Калмыкии почтили память бойцов в Хулхуте Astrobl.ru

Астраханский губернатор и глава Калмыкии почтили память бойцов в Хулхуте Astrobl.ru

Подвигу солдат Красной армии исполняется 80 лет. В 1942 году в посёлке Хулхуты бойцы остановили гитлеровцев, которые прорывались к Астрахани. В кровопролитных боях погибло более 10 тысяч красноармейцев.

«Бойцы 28-й армии самоотверженно защищали стратегически важный участок фронта. Ценой своих жизней они остановили продвижение врага на Астрахань. Нам повезло, что о подвигах наших дедов и прадедов мы узнавали от самих участников кровопролитных сражений. Наш долг — передавать страницы военной истории подрастающему поколению», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM отмечает, что мемориальный комплекс воинам 28-й армии был установлен в двух километрах к западу от посёлка Хулхуты в 1982 году.