Ханты-Мансийск, 7 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) из-за ненастья 7 мая школьники на один день переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снежная Москва

«Обращаюсь к жителям Сургута с просьбой без лишней надобности не передвигаться по городу на автомобилях, воздержаться на время непогоды от поездок общественным транспортом и даже от передвижений пешком. Непогода через день отступит, нам важно беречь себя и своих близких», — добавил мэр.

С утра 7 мая на улицы Сургута вышла уборочная техника. Коммунальные службы чистят город от снега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 7 мая ожидаются опасные погодные явления в виде мокрого снега и метели с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.