Москва, 7 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Освобождены 11 российских моряков, которые удерживались на Украине. Об этом 7 мая заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

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«Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента РФ совместно нами, Минобороны РФ и МИД РФ, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна «Авангард», граждан РФ», — отметила она в Telegram-канале.

Сухогруз «Авангард» прибыл в Измаил из Греции 1 декабря 2021 г. для ремонта.

«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки … были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на родину», — рассказала она.

«72 дня экипаж «Авангарда» находился практически в полной изоляции от внешнего мира, морякам запрещали общаться с родственниками, они … остались без средств к существованию, всё это время были без лекарств и медпомощи», — добавила уполномоченный.