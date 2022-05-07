Называевск, Омская область, , 08:44 — REGNUM В Омской области возбуждены уголовные дела по статье «халатность» после пожаров в селе Новоалександровка и городе Называевске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По предварительным данным, возгорание началось с электроподстанции в Называевске, после чего загорелась сухая трава. Затем из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние дома, в результате чего сгорело 88 строений.

В селе Новоалександровка в результате пожаров сгорело 24 строения, погиб 65-летний мужчина. На месте происшествий в настоящее время работают криминалисты.

«В ходе расследования будут проведены пожарно-технические и другие необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося, действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

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