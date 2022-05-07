Оренбург, 7 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Во всех территориях Оренбургской области прошла акция «Вальс Победы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

На территории Оренбурга танцевальный праздник под открытым небом состоялся в парке им. Ленина, известном горожанам больше как парк Железнодорожников. Там победный вальс под звуки духового оркестра сыграли воспитанники Оренбургской кадетской школы-интерната имени И. И. Неплюева и студенты. Станцевала его и областной вице-губернатор по социальной политике, она же министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Кроме того, участники танцевальной акции традиционно почтили минутой молчания память павших. Добавим, эта областная акция, приуроченная ко Дню Победы, впервые прошла в 2015 году.