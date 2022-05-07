Донецк, , 08:39 — REGNUM Старшие офицеры из США, Великобритании, Франции могут находиться на заблокированном силами РФ и ДНР заводе «Азовсталь» (Мариуполь). Об этом 7 мая заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

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«Могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и те, кто … сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. … Об этом косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на «Азовстали», и попытки договориться представителей иностранных государств», — отметил он в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, из каких стран могут быть наемники, он ответил, что «предположительно, это США, Великобритания, Франция — как минимум».