Пхеньян, , 08:35 — REGNUM КНДР выполнила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 7 мая передает Kyodo со ссылкой на сообщение японских властей.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

4 мая Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи сообщало, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

5 мая министр обороны Южной Кореи Со Ук провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, с которым обсудил пуск северокорейской баллистической ракеты. Стороны осудили действия Пхеньяна как прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, а также как акт, угрожающий миру на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.

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