Москва, 7 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Политика, которую ведут западные страны, строится на «основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности», написал 6 мая в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так парламентарий оценил мнение американского политолога Энн Слотер, считающей, что расширение НАТО усугубит разногласия и существенно поменяет границы на карте Европы. Пушков сомневается, что на Западе прислушаются к доводам эксперта из США.

«Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США смогут снять любые опасения Швеции и Финляндии в сфере безопасности при подаче ими запросов на вступление в НАТО.

6 мая финский премьер-министр Санна Марин выразила мнение, что вопрос вступления республики в Североатлантический альянс может решиться в течение одного месяца.