Нижний Тагил, Свердловская область, 7 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудников и посетителей одной из библиотек эвакуировали из-за подозрительного пакета. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

Пакет принесли неизвестные и оставили в фойе. Сотрудники не смогли разглядеть, что внутри, а посетители ушли. В итоге было решено вызвать полицию.

В ходе проверки выяснилось, что внутри находятся книги. После этого эвакуации был дан отбой.