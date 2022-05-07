Донецк, , 08:27 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) обесточены 69 трансформаторных подстанций и 4 461 бытовой абонент. Об этом 7 мая сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Ранее сообщалось, что более 170 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике освобождены подразделениями ДНР при поддержке российской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР при поддержке России освобождены 176 населённых пунктов