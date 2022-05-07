Ханты-Мансийск, 7 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Сургут (ХМАО) в ночь на 7 мая из республик Донбасса прибыли бойцы отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Сургута В Сургуте поздно ночью встретили росгвардейцев

Росгвардейцев встретили родные и близкие, начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Евгений Симаков, а также представители патриотических объединений Сургута.

«На протяжении трёх месяцев наши бойцы достойно выполняли задачи, которые были перед ними поставлены. Сегодня пребывают бойцы сургутского ОМОН и взвод, который дислоцируется в Ханты-Мансийске. Сейчас их ждет отдых и реабилитация», — отметил Евгений Симаков.

За время проведения боевых действий в ходе спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР, воины из Югры зарекомендовали себя, как смелые, отважные и готовые прийти на выручку друг другу товарищи. За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Медалью «За Отвагу» награждены шестеро росгвардейцев из Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Тюмени встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации российских войск на Украине.