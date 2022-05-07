Москва, , 08:25 — REGNUM О героических действиях командира расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода сержанта Владислава Гудкова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 7 мая в Минобороны России.

Командир расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода сержант Владислав Гудков Минобороны РФ

Уточняется, что расчет под командованием сержанта в составе гаубичного самоходно-артиллерийского взвода осуществлял артиллерийскую поддержку подразделений ВС РФ, которые вели наступление на позиции украинских нацистов.

«Противник, терпя поражение, ожесточенно сопротивлялся. Расчет под командованием сержанта Гудкова в ходе боя нанес прицельный удар по позициям боевиков, в результате которого было уничтожено более 10 человек живой силы противника, а также две боевые машины пехоты с экипажами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нанесенные гаубичным самоходно-артиллерийским взводом удары позволили наступающим российским войскам разгромить наступавших киевских боевиков, бросивших в итоге оружие и бежавших с поля боя.

«Благодаря высокому профессионализму взвода под командованием сержанта Гудкова российским военнослужащим удалось преодолеть оборонительный рубеж боевиков без потерь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях начальника артиллерии бригады подполковника Алексея Олькина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.