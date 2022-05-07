Москва, 7 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Суббота, 7 мая, может стать самым теплым днем с начала года в столице России — Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная погода в Москве

«Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до +18,1, — отметил он.

7 мая в столице ожидается облачная погода — с прояснениями, без существенных осадков, максимальная температура воздуха — от +17 до + 19 градусов.