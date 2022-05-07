7 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Сегодня налицо два католицизма. Первый, папы Франциска и его сотрудников, выступает против «мировой войны по частям» и призывает Запад посмотреться в зеркало, прежде чем во всём обвинять Москву. Второй, антагонистический, хотел бы сделать из понтифика своего рода военного капеллана НАТО, еще одного «прокурора» в «суде над Россией».

Станислав Стремидловский, , 10:35 — REGNUM Многие немецкие политики, к которым присоединились и некоторые западные католические богословы, решили «защитить» Североатлантический альянс от папы Римского Франциска. Их возмущение вызвало интервью понтифика итальянской газете Corriere della Sera, в котором понтифик допустил, что «лай НАТО у дверей России» заставил Москву отреагировать негативно и «развязать конфликт» на Украине.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген заявил газете Bild: «Когда папа Римский рассуждает о политике, он не является непогрешимым». Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП): «Сначала Путин изображает благочестие со свечой в руке на пасхальном бдении Русской православной церкви, теперь Ватикан поддерживает его. Браво. Добрый Господь смотрит потрясенно на землю, в то время как на Украине умирают люди». Бывший спикер «зеленых» по религиозной политике Фолькер Бек критикует понтифика следующим образом: «Своими разглагольствованиями папа оправдывает агрессора. Роль Церкви должна заключаться в том, чтобы убедить Россию прекратить боевые действия». К политикам присоединились и немецкие религиоведы. «Франциск дискредитирует себя и Католическую церковь, если не назовет по имени агрессора», — сообщил профессор Томас Бремер из Университета Мюнстера. Берлинский теолог Регина Эльснер назвала «проблематичным» желание папы поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Дальше — больше. На портале Feinschwarz.net появилось обращение за подписью Бремера и Эльснер, к которым также присоединились эксперт по православию Университета Инсбрука (Австрия) Кристина Штокль и церковный историк Массимо Фаджоли из Университета Вилланова (США). «Папа Франциск, похоже, интерпретирует войну на Украине как результат геополитического конфликта интересов между Россией и США, — считают авторы обращения. — Такой взгляд на конфликт имеет существенные недостатки. Идея о том, что Россия защищает свои законные интересы в сфере национальной безопасности на Украине и что НАТО якобы нарушила эти интересы, расширяясь, является ложной. Безопасность для кого? Россия, которая утверждает, что ей нужны гарантии безопасности против расширения НАТО, на самом деле уже два десятилетия не может гарантировать безопасность, личную неприкосновенность, достоинство и мир своему собственному народу и соседних стран». И заключают: «Мы понимаем и уважаем давнюю приверженность папы Франциска делу мира и борьбе с гонкой вооружений. Но в отношении ситуации на Украине одного только этого недостаточно, поскольку оно явно играет на руку тем, кто поддерживает войну. Папа Франциск должен четко определить позицию Католической церкви в отношении Украины».

Солдаты НАТО U. S. Army Europe

Интеллектуальная и моральная недобросовестность авторов подобных заявлений заключается в том, что они пытаются выхватить украинский кризис из широкого контекста, сознательно суживают его, рисуя черно-белую картину. Однако ситуация не такая упрощенная, как ее пытаются представить. Как пишет на страницах журнала американских иезуитов America ватиканист Виктор Гаэтан, слова папы Франциска о «лае НАТО у дверей России» — это «не такая уж необычная точка зрения». Гаэтан напоминает, что бывший посол США в СССР Джек Мэтлок указывал на роль Запада в «провоцировании российской агрессии, включая смертоносную стратегию приближения НАТО к российской границе», а «покойный американский дипломат Джордж Кеннан в 1997 году предупреждал, что расширение НАТО будет «роковой ошибкой». В свою очередь итальянский писатель Марко Полити подчеркивает, что католицизм папы Франциска отвергает «новую мировую войну», происходящую на Украине. Полити приводит мнение Марио Джиро из Общины Святого Эгидия, который «пишет то, что многие итальянские граждане (и другие) уже поняли: «Идея (Вашингтона) больше не в том, чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, а в том, чтобы… уничтожить ее военно-экономический потенциал». И констатирует: «Вот для чего нужна истерия времен Холодной войны, навязчивый контроль над общественным дискурсом».

Таким образом, сегодня налицо два католицизма. Первый, папы Франциска и его сотрудников, выступает против «мировой войны по частям» и призывает Запад посмотреться в зеркало, прежде чем во всём обвинять Москву. Второй, антагонистический, хотел бы сделать из понтифика своего рода военного капеллана НАТО, еще одного «прокурора» в «суде над Россией». Однако нынешний понтификат проявляет дальновидность. Папа Франциск и госсекретариат Святого престола вовсе не штатные адвокаты Москвы на постоянной зарплате. Но Ватикан смотрит в будущее. Если от него сейчас требуют солидарности с Североатлантическим альянсом, то чего ждать завтра — объявления «крестового похода» против Китая и поддержки каких-либо антикитайских военных союзов? Между тем на этот счет понтификат уже определился, когда в сентябре прошлого года госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин выступил с критикой «гонки вооружений» в контексте учрежденного Австралией, Великобританией и США оборонного альянса AUKUS, направленного против Китая. И эта последовательная позиция Франциска и его сотрудников говорит о том, что при них Католическая церковь остается вселенской Церковью, а не сужается до западного анклава.