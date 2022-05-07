Луганск, 7 мая 2022, 08:22 — REGNUM В пригороде Северодонецка идут стрелковые бои. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.
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«Подразделения Народной милиции продолжают продвигаться на северодонецком направлении. Здесь активно работают снайперы и беспилотники противника», — отмечается в сообщении.
Также отмечается, что в одном из детских лагерей, который боевики оборудовали под опорный пункт, найдена винтовка американского производства. Боевики бросили ее при отступлении.