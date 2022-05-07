Москва, 7 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в России продано 28 тыс. новых легковых автомобилей, что является самым низким показателем за последние 15 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Предыдущий «антирекорд» апрельских продаж пришёлся на период начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Тогда за месяц жители России приобрели 54,5 тыс. новых авто.

В марте 2022 года в России продано 78,9 тыс. новых автомобилей. В апреле 2021 года объёмы продаж составили 171,4 тыс. авто.

Лидером по продажам в прошедшем месяце стала отечественная марка Lada (6377 шт.). В десятку крупнейших поставщиков также вошли бренды Kia (3396 шт.), Hyundai (2877 шт.), Renault (2166 шт.), Skoda (1402 шт.), Toyota (1225 шт.), Chery (1143 шт.), Volkswagen (1064 шт.), BMW (1006 шт.) и Haval (979 шт.).

Среди конкретных моделей самыми популярными оказались Lada Granta, Vesta и Niva. Также высоким спросом пользовались модели Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, Skoda Rapid, Renault Duster и Logan, Volswagen Polo.

После начала специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций многие западные автопроизводители объявили о приостановке поставок в Россию. Также санкции ударили по местному производству, вызвав сбои в цепочке поставок комплектующих и другие проблемы с логистикой.