Южно-Сахалинск, 7 мая 2022, 08:18 — REGNUM На прошедшей 7 мая в Южно-Сахалинске генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, впервые были представлены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Противокорабельная ракетная система «Бастион»
Противокорабельная ракетная система «Бастион»
Mil.ru

Парадные расчёты и механизированные колонны, которые традиционно возглавляла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», прошествовали по площади Победы под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО полковника Дмитрия Рожкова.

«В мероприятии приняли участие более 800 человек. Пешая колонна состояла из парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине, а также юнармейцев, воспитанников кадетского корпуса и представителей других силовых ведомств островного региона».
пресс-служба ВВО

Зрители парада Победы 9 мая также увидят реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град» и «Смерч», комплексы ЗРК С-400 «Триумф» и другую военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Москве пройдёт генеральная репетиция парада Победы.

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