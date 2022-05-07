Южно-Сахалинск, 7 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На прошедшей 7 мая в Южно-Сахалинске генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, впервые были представлены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Противокорабельная ракетная система «Бастион»

Парадные расчёты и механизированные колонны, которые традиционно возглавляла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», прошествовали по площади Победы под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО полковника Дмитрия Рожкова.

пресс-служба ВВО «В мероприятии приняли участие более 800 человек. Пешая колонна состояла из парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине, а также юнармейцев, воспитанников кадетского корпуса и представителей других силовых ведомств островного региона».

Зрители парада Победы 9 мая также увидят реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град» и «Смерч», комплексы ЗРК С-400 «Триумф» и другую военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Москве пройдёт генеральная репетиция парада Победы.