Москва, 7 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. О героических действиях начальника артиллерии бригады подполковника Алексея Олькина в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 7 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Начальник артиллерии бригады подполковник Алексей Олькин

Отмечается, что подполковник с первых дней специальной военной операции лично вел подготовку подразделений артиллерии к выполнению задач, находился на передовых позициях, а также управлял, оказывал помощь и передавал практические навыки подразделениям, которые находятся под его командованием.

«В ходе ведения воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом была обнаружена позиция реактивных систем залпового огня противника. Подполковник Олькин принял решение на поражение цели, лично осуществлял корректирование огня, в результате чего было уничтожено две РСЗО «Град» и более 10 националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что через несколько дней в ходе продвижения на занятую врагом территорию Олькин на основании полученных разведывательных данных осуществил корректирование огня по позициям киевских боевиков, в результате чего было уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники, а также до 15 человек живой силы врага.

«Профессиональные и мужественные действия подполковника Олькина позволили нанести значительный урон националистам», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях лейтенанта Михаила Петелина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.