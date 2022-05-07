Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Свыше 220 украинских боевиков были обучены американскими военными применению буксируемых гаубиц M777, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 6 мая на брифинге.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Киев уже получил от США большую часть из 90 обещанных Украине орудий, а также около 60% из всех запланированных к поставкам 144 тысяч артиллерийских снарядов.

Еще более 150 представителей украинских вооруженных формирований (ВФУ) пока проходят подготовку по эксплуатации M777. Кроме того, 15 человек прошли обучение по использованию трехмерных радаров малой и средней дальности AN/TPQ-64, а еще 60 — были обучены управлению бронетранспортерами M113.

Помимо этого, по меньшей мере 50 боевиков ВФУ также проходят подготовку по указанной боевой технике.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Джон Кирби заявил, что США направят Украине 25 тыс. артиллерийских снарядов, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также три станции контрбатарейной борьбы.

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