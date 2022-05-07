Яшкульский район, Калмыкия, 7 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Калмыкии назначена проверка после ДТП на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. В результате дорожной аварии погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла примерно в 13:40 мск 6 мая на 191-м километре федеральной автодороги (Яшкульского района). На участке дороги столкнулись Toyota Land Cruser и Kia Rio. От полученных травм на месте ДТП скончался несовершеннолетний пассажир Kia Rio, водитель и ещё двое пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.