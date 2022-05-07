Москва, , 08:07 — REGNUM О героических действиях лейтенанта Михаила Петелина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 7 мая в Минобороны России.

Лейтенант Михаил Петелин Минобороны РФ

Уточняется, что лейтенант вместе со своим взводом во время продвижения вглубь занятой врагом территории обнаружил опорный пункт украинских нацистов и, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу.

«Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее семи националистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем взвод под командованием Петелина успешно уничтожил более 20 националистов, два расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом.

«Смелые и решительные действия лейтенанта Михаила Петелина, а также грамотное управление подчиненными позволили без потерь захватить опорный пункт украинских радикалов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили 100 снарядов из «Града» по Золотому-5.