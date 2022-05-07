Гавана, , 07:58 — REGNUM Акцию «Марафон дружбы», которую планировали провести 7 мая в Гаване, отложили в связи с произошедшим в гостинице взрывом. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства на Кубе на официальной странице в Twitter.

Гавана

«"Марафон дружбы», запланированный на 7 мая 2022 года, откладывается в связи с трагическим происшествием в отеле «Саратога»», — заявили в диппредставительстве России.

Дипломаты добавили, что о новых сроках проведения мероприятия сообщат позднее. Также в посольстве России выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате взрыва в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая взрыв произошел в отеле «Саратога» в центре Гаваны. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 64 получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.