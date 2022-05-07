Нью-Дели, , 07:48 — REGNUM Индия планирует снизить до минимума импорт угля в стране и будет стремиться к самообеспечению за счет внутренних источников. Об этом заявил индийский министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши, сообщается на сайте его ведомства.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время наблюдается резкий рост спроса на этот вид топлива, несмотря на заявления о необходимости сократить его использование. Джоши отметил, что индийская государственная корпорация Coal India Ltd допустит частных инвесторов с целью освоения своих 20 закрытых шахт.

Общие запасы всех этих объектов оцениваются примерно в 380 млн тонн угля. При этом можно быстро извлечь до 40 млн тонн сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля исполнительный директор индийской компании Indian Railways Гаурав Кришна Бансал заявил, что число пассажирских поездов в Индии будет сокращено для более быстрого продвижения составов с углем по стране, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии сократят количество пассажирских поездов для доставки угля