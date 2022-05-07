Донецк, , 07:48 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм. Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Озеряновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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