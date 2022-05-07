Москва, , 07:47 — REGNUM Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыт на месте захоронения актёра на Новодевичьем кладбище в Москве 6 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Этуш Алексей Никишин

Открытие памятника приурочено к 100-летию со дня рождения артиста. Этуш родился 6 мая 1922 года.

«Все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению в Театре Вахтангова. Легендарная личность», — заявил на церемонии открытия директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Вдова актёра Елена рассказала, что памятник создан скульптором Филиппом Трушиным. Она добавила, что работа над памятником велась год.

На одно плечо памятника накинута шинель, напоминающая, что после начала Великой Отечественной войны Этуш добровольно ушёл на фронт. Он был комиссован в 1943 году после тяжёлого ранения под Токмаком.

После возвращения с фронта Этуш окончил актёрский факультет Театрального училища им. Щукина и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова. Актёр умер 9 марта 2019 года.

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