Нижневартовск, Югра, 7 мая 2022, 07:47 — REGNUM В Нижневартовске 7 мая из-за непогоды перевели на дистанционный режим занятия в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что все необходимые для обеспечения учебного процесса материалы размещены в электронных дневниках школьников.
Сильный снег, гололедица, порывистый ветер до 25 м/с и метель также привели к изменению формата митинга у памятника поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Также городские власти отменили проведение общегородского субботника.
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Сургута из-за непогоды — снега, сильного ветра и метели — задерживаются вылеты около 20 рейсов и прибытие около 25 рейсов.