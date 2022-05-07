Нижневартовск, Югра, , 07:47 — REGNUM В Нижневартовске 7 мая из-за непогоды перевели на дистанционный режим занятия в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Метель © ИА REGNUM

пресс-служба мэрии Нижневартовска «Для обеспечения безопасности учащихся принято решение на 7 мая перевести учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях допобразования на дистанционный режим».

Отмечается, что все необходимые для обеспечения учебного процесса материалы размещены в электронных дневниках школьников.

Сильный снег, гололедица, порывистый ветер до 25 м/с и метель также привели к изменению формата митинга у памятника поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Также городские власти отменили проведение общегородского субботника.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Сургута из-за непогоды — снега, сильного ветра и метели — задерживаются вылеты около 20 рейсов и прибытие около 25 рейсов.