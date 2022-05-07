Оттава, 7 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Рекордно высокого уровня достигли цены на газ в Канаде. Об этом 6 мая сообщает CBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По данным портала Gas Wizard, отслеживающего стоимость газа, в Канаде отмечается рост цены на данный энергоноситель на 4-6 центров во многих городских центрах на территории Канады. Жители страны отмечают, что стоимость газа приблизилась к $2 за литр, либо уже превысила этот показатель. В частности, в Ванкувере она составила $2,17.

Рост стоимости газа наблюдался весь последний год, а российская спецоперация на Украине и связанные с ней глобальные экономические изменения, ускорили эту тенденцию. Для сравнения, год назад в мае цена на газ в Канаде составляла в среднем $1,32.

Как уточнила консалт-директор энергетической фирмы Kalibrate в Калгари Виджая Муралидхарана, на стоимость газа повлиял глобальный дефицит дизельного топлива. Учитывая, что бензин и дизельное топливо производятся из сырой нефти, цена одного из них естественным образом влияет на цену другого. В противном случае, по словам Муралидхарана, производители сосредоточатся на производстве дизельного топлива.

Муралидхаран пояснил, что цены останутся высокими в течение следующих нескольких месяцев. Высокие цены в течение более длительного времени приведут к «разрушению спроса», то есть люди станут меньше покупать топлива и это может привести к понижению цены на него.