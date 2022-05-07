Москва, , 07:45 — REGNUM Станцию «Рижская» столичного метрополитена открыли после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Метро Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня открыли станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро. … Реконструкция заняла свыше 1,5 лет. Специалистам пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода. Только после этого можно было приступать к монтажу новых машин российского производства вместо старых эскалаторов», — написал он в блоге.

На «Рижской» будут работать четыре эскалаторные ленты. Вместимость эскалаторов выросла на 30%.

В наземном вестибюле установили 6 новых турникетов на выход, что увеличит пропускную способность.

Также специалисты восстановили 160 кв. м лепного декора карниза и 170 кв. м мраморной облицовки на стенах. Также полностью заменили напольный гранит.