Абакан, , 07:38 — REGNUM Количество дачных участков, пострадавших в результате природного пожара в Абакане, увеличилось в три раза, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Хакасии.

Пожар Cameron Strandberg

Сообщается, что при возгорании у горы Самохвал количество поврежденных дач увеличилось с 143 до 531. Также повреждения получили 30 нежилых строений. Отмечается, что общая площадь природного пожара осталось той же — 225 гектаров, однако меры по его ликвидации принимаются. Тем не менее спасатели отказались от привлечения вертолета для тушения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абакане ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в дачном массиве у горы Самохвал. Возгорание началось 6 мая, к его ликвидации привлекли 171 человека и 31 единицу спецтехники.

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