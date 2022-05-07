Сургут, Югра, 7 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В аэропорту Сургута из-за непогоды — снега, сильного ветра и метели — задерживаются вылеты около 20 рейсов и прибытие около 25 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Продолжающаяся вторые сутки непогода привела к задержке вылетов некоторых рейсов до 15 часов. Улететь не могут пассажиры, направляющиеся в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, Махачкалу, Уфу и Казань. Аэропорт не может принять самолёты из Ханты-Мансийска, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Самары и ряда других городов.

Подобная ситуация наблюдается и в аэропорту Нижневартовска, где по пять рейсов задерживаются на вылет и прилёт.

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