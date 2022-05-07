* «Азова" — запрещённая в России организация

Париж, , 07:30 — REGNUM Анн-Лоре Бонель — французская журналиста — на неформальном заседании Совета Безопасности ООН привела показания очевидцев преступлений неонацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Было представлено интервью одного из жителей Мариуполя:

«Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют сидеть дома. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяет ни пройти, ни поехать. Лично знаю человека, которому просто не дали выйти».

Другая жительница Мариуполя рассказала, что о гумкоридорах ничего не слышала, и добавила, что украинские военные ставят военную технику во дворах домов, передает РИА Новости.

Ранее глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в Мариуполе российскими военными обнаружен пыточный центр, организованный СБУ, который был связан с батальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).