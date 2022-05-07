Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины.

Трамп Lj-top.ru

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«Они не знают, как взаимодействовать с (президентом России) Владимиром Путиным… Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конецбезумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, так как мы ни черта не знаем, что творим», — отметил он, выступая на митинге в штате Пенсильвания.

Он добавил, что при нем конфликта на Украине не случилось бы.

Путин назвал целью спецоперации на Украине «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого планируется провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а также предать суду военных преступников, ответственных за «преступления против мирных жителей» ДНР и ЛНР.