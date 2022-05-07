Пекин, , 07:21 — REGNUM Космический корабль «Тяньчжоу-4» доставлен на космодром Вэньчан на острове Хайнань для подготовки к запуску к китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом пишет газета China Daily.

Космический грузовик Тяньчжоу Chinaspaceflight.com

Специалисты Управления программы пилотируемых космических полетов Китая приступили к завершающим этапам предстартовой подготовки. Ожидается, что ракета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым кораблём стартует к орбитальной станции 10 мая.

Корабль «Тяньчжоу-4» доставит на станцию «Тяньгун» грузы для обеспечения жизнедеятельности следующей экспедиции. Китайская орбитальная станция является посещаемой — космонавты не находятся на ней постоянно, а совершают экспедиции продолжительностью несколько месяцев.

Базовый модуль китайской станции «Тяньгун» выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. С июня по сентябрь 2021 года на станции побывали три космонавта на корабле «Шеньчжоу-12». Вторая экспедиция, прибывшая на станцию на корабле «Шеньчжоу-13», пробыла на орбитальной станции полгода — с октября 2021 года по апрель 2022 года».

В Китае рассчитывают завершить строительство орбитальной станции в 2022 году. Для этого к базовому модулю будут отправлены экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

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