Париж, , 07:21 — REGNUM Весь российский газ, импортируемый во Францию, может быть замещен к 2030 году биометаном, который планируют получать из сельскохозяйственных отходов. Об этом пишет издание The Independent.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что доля указанного вида топлива в французской энергетике невелика, хотя сама отрасль находится на подъеме. По итогам 2021 года биометан удовлетворял почти 1% внутренних потребностей Франции, а в 2022 году его доля в энергетическом секторе страны должна превысить 2%.

Правительство республики уже предприняло ряд мер по ускорению перехода экономики на биогаз. По прогнозам представителей отрасли, к 2030 году доля биометана в энергетике Франции может достигнуть 20%, что больше текущего импорта российского голубого топлива.

В издании утверждают, что французские фермеры уже якобы «поддержали» это начинание и стали запускать небольшие предприятия для выработки биогаза. Вместе с тем у нового подхода есть и противники, считающие, что сельскохозяйственные культуры должны идти не на производство газа, а на продовольственные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, в отличие от остальных европейских стран, не нуждается в природном газе из России, и Париж собирается закупать голубое топливо у других стран.