Хельсинки, 7 мая, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Финляндия планирует в течение нескольких месяцев отказаться от поставок российских энергоресурсов. Такое заявление сделала 6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете «Никкэй».

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

Как уточнила Санна Марин, в случае, если Россия не прекратит спецоперация на Украине, Финляндия должна будет прекратить импортировать энергоресурсы из России. По мнению премьер-министра Финляндии, создавшаяся ситуация подталкивает к переходу на «зелёные» виды энергии, поэтому он будет реализован скорее, чем было запланировано.

Санна Марин отметила важность перехода на такие возобновляемые источники энергии, как энергия ветра и солнца, а также напомнила о развитии водородной энергетики и новейших технологий.

Финляндия планирует довести до нуля выбросы парниковых газов к 2035 году, что на 15 лет раньше, чем запланировал Евросоюз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, вопрос вступления страны в НАТО может решиться в течение месяца.