Канкун, Мексика, , 07:19 — REGNUM На юге Мексики неустановленные лица вечером 6 мая обстреляли посетителей как минимум в трёх барах в центральной части курортного города Канкун, один из пострадавших скончался. Об этом прокуратура штата Кинтана-Роо сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Мексика Barney Moss

прокуратура штата Кинтана-Роо «Один человек был задержан по подозрению в участии в инцидентах на проспекте Каба в муниципалитете Бенито-Хуарес, где шесть человек получили ранения и ещё один погиб из-за применения огнестрельного оружия».

По версии правоохранителей, нападение связано с попытками вымогателей запугать хозяев развлекательных заведений курорта. В настоящее время на месте произошедшего работают следователи.

Напомним, в популярном мексиканском курорте Кинтана-Роо, расположенном на побережье Карибского моря, с осени 2021 года резко ухудшилась криминальная обстановка. В частности, в перестрелке, устроенной наркоторговцами в одном из ресторанов Тулума, погибли две иностранные туристки, несколько человек пострадали. Происшествия с гибелью иностранных граждан продолжились в регионе и в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике произошло уже девятое с начала 2022 года убийство сотрудника СМИ.

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