Санкт-Петербург, 7 мая, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Сапёры общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, перед проведением в Петербурге 9 мая парада Победы проведут инженерную разведку более пяти тысяч квадратных метров территории Дворцовой площади и маршрутов движения задействованной в параде военной техники. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Взрывное устройство

пресс-служба ЗВО «В день проведения парада военнослужащие обследуют на предмет наличия взрывоопасных предметов места построения личного состава парадных расчётов и механизированной колонны военной техники, а также подъездные пути к площади».

Отмечается, что к поиску взрывоопасных устройств будут привлечены минно-розыскные собаки и мобильные комплексы разминирования МИКР.

Как сообщало ИА REGNUM, участниками военного парада в Петербурге в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне станут порядка 11 тысяч военнослужащих Вооружённых сил России и других силовых ведомств.