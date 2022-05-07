Херсон, Украина, , 06:55 — REGNUM Стать одним из субъектов Российской Федерации будет стремиться Херсонская область. Такое заявление сделал 6 мая зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — пояснил Стремоусов.

По словам Стремоусова, уже сейчас Херсонская область начала полноценно сотрудничать с Россией и ощущает себя при этом как единый организм с другими российскими регионами. Стремоусов уточнил, что по темпам развития регион будет напоминать «что-то близкое к Крыму».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму хотят восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.

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