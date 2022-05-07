Тунис, 7 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Тунис намерен отказаться от использования вакцин против коронавирусной инфекции от американской компании Johnson& Johnson, сообщает Tunis Afrique Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По ее данным, тунисские власти обеспокоены решением управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США ограничить применение этих препаратов из-за подозрений на вызываемые осложнения. В частности, предполагается, что использование этих вакцин может приводить к образованию тромбов.

В связи с этим власти Туниса рассматривают возможность отказа от этих препаратов. Тем не менее пока случаев тромбоза среди вакцинированных препаратом от Johnson& Johnson в Тунисе не фиксировалось.