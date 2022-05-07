Донецк, , 06:46 — REGNUM Большая часть вооружений и боеприпасов, которые были поставлены Украине Западом, устарели или не пригодны для использования. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что такое состояние обусловлено истекшими сроками годности, нарушением условий хранения и эксплуатации.

«Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик», — сказал советник в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его словам, трудно точно определить, что является причиной плохого применения подобных вооружений — плохая квалификация украинских боевиков или утилизация еврейскими странами своих старых арсеналов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что США объявили о готовности поставить Украине устаревшие бронетранспртеры М113, которые были разработаны еще в начале 1960-х годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Дешевле, чем утилизировать» — США отправит нацистам старые БТРы