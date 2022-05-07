Донецк, 7 мая, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Большая часть вооружений и боеприпасов, которые были поставлены Украине Западом, устарели или непригодны для использования. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что такое состояние обусловлено истекшими сроками годности, нарушением условий хранения и эксплуатации.

«Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе, Украине европейскими партнерами, это утиль, это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истекшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик», — сказал советник в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его словам, трудно точно определить, что является причиной плохого применения подобных вооружений — плохая квалификация украинских боевиков или утилизация европейскими странами своих старых арсеналов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что США объявили о готовности поставить Украине устаревшие бронетранспртеры М113, которые были разработаны еще в начале 1960-х годов.