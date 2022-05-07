Челябинск, 7 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Челябинске закрыт ещё один нелегальный пункт по приёму металлолома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Металлолом

Находился он на улице Валдайская. Из него удалось изъять 3398 кг. лома и отходов, а также весовое оборудование.

В отношении работника 1997 года рождения составили административный протокол. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в области закрыли несколько нелегальных пунктов металлолома.