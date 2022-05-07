Тюмень, 7 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала действия особого противопожарного режима органами дознания установлено 22 виновника ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Поджог

Причинами пожаров явились сжигание сухостоя, для очистки территории, поджоги травы из хулиганских побуждений, детская шалость с огнём и небрежность при проведении сварочных работ.

Все виновники пожаров привлечены к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей. А в отношении шести нарушителей направлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области запрет на посещение лесов продлён до 26 мая.