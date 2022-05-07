Омск, 7 мая 2022, 06:37 — REGNUM В Омске и в 15-километровой зоне вокруг столицы области ввели карантин из-за выявленного впервые за полтора года очага африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в указе губернатора Александра Буркова.
АЧС выявлен в регионе впервые с ноября 2020 года. Его обнаружили в личном подсобном хозяйстве в Октябрьском административном округе Омска. Отмечается, что из зоны карантина были исключены свиноводческие предприятия, на которых обеспечены III и IV уровни ветеринарной защиты.
Как сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы свиней выявили специалисты в личном подсобном хозяйстве Светлоярского района Волгоградской области.
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